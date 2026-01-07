Calciomercato Lazio individuato l’erede di Guendouzi | affondo finale su Taylor dell’Ajax! Le cifre

Da calcionews24.com 7 gen 2026

La Lazio sta finalizzando l'acquisto di Taylor dell’Ajax, considerato l’erede di Guendouzi nel centrocampo. L’operazione, ancora in fase di definizione, coinvolge cifre e dettagli che stanno emergendo nelle ultime ore. Si tratta di una mossa strategica volta a rafforzare la rosa e migliorare il reparto centrale della squadra, in un mercato caratterizzato da intenzioni chiare e decisioni rapide.

dell’operazione e tutti i dettagli La Lazio rivoluziona il cuore del proprio gioco con una mossa di mercato rapida e chirurgica. Mentre si attende ormai solo l’ufficialità per il trasferimento di Matteo Guendouzi al Fenerbahce – un’operazione in uscita che garantirà alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Chi è Kenneth Taylor: la Lazio ha individuato nelle fila dell'Ajax il sostituto di Guendouzi - Non è ancora ufficiale il passaggio di Matteo Guendouzi al Fenerbahce per 29 milioni di euro bonus compresi, che la Lazio ha già messo le mani sul suo sostituto: secondo Sky Sport, infatti, è in ... calciomercato.com

