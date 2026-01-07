Calciomercato Lazio | Guendouzi al Fenerbahce a un passo Fabbian e Maldini

La Lazio ha concluso la cessione di Guendouzi al Fenerbahce per 28 milioni di euro più bonus. Attualmente, la società valuta acquisti per rinforzare il reparto, considerando Fabbian del Bologna e Daniel Maldini come possibili arrivi. Il calciomercato dei biancocelesti si concentra dunque su operazioni mirate per mantenere competitività nella prossima stagione.

