Calciomercato Lazio | fatta per Guendouzi al Fenerbahce Ecco i nomi per sostituire il francese

La Lazio ha concluso la cessione di Guendouzi al Fenerbahçe, proseguendo la propria strategia di mercato. Dopo l’addio di Castellanos, la società si concentra ora sulla ricerca di un sostituto adeguato. Sono emersi alcuni nomi in ottica futura, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere un equilibrio competitivo. La trattativa rappresenta un passaggio importante nel calciomercato biancoceleste, in un contesto di rinnovamento e programmazione.

Dopo Castellanos è fatta per la cessione di Guendouzi. Il francese è pronto a lasciare Lazio e a vestire la maglia del Fenerbahce. Una trattativa lampo e chiusa in fretta da Lotito che registra una corposa plusvalenza. Ora si lavora per reglare a Sarri un nuovo centrocampista. Calciomercato Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Calciomercato Lazio: fatta per Guendouzi al Fenerbahce. Ecco i nomi per sostituire il francese Leggi anche: Maignan Milan, futuro ancora incerto: Tare valuta le alternative, ecco i nomi possibili per sostituire il francese Leggi anche: Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahçe: trattativa in forte accelerazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guendouzi-Fener, ci siamo. Lazio su Fabbian e Samardzic; Lazio mercato sbloccato ma (per ora) solo in uscita. Dopo Castellanos tocca a Guendouzi; Lazio, dopo Castellanos anche Guendouzi pronto a lasciare: e altri due vogliono andar via; Lazio, Guendouzi apre al trasferimento al Fenerbahce. Le news di calciomercato. Guendouzi al Fenerbahçe, è fatta: alla Lazio circa 30 milioni di euro! Tutti i dettagli del trasferimento - Dopo la trattativa delle ultime ore è arrivata la fumata bianca: il centrocampista francese si trasferirà in Turchia per 28 milioni di euro più ... eurosport.it

Calciomercato Lazio, trovato l'accordo col Fenerbahce per Guendouzi: le cifre. Si stringe per Fabbian e Maldini - Trovato l'accordo tra la Lazio e il Fenerbahce per la cessione del centrocampista francese che, stasera all'Olimpico contro ... ilmessaggero.it

Sky Sport | Lazio, è fatta: ceduto Guendouzi, ecco i reali costi dell’operazione - Come confermato dai colleghi di Sky Sport, il club turco ha raggiunto un ... fantamaster.it

Calciomercato Lazio: presentate offerte per Fabbian e Maldini: le news e il VIDEO #SkySport #SkyCalciomercato x.com

La Lazio dovrebbe cedere Guendouzi L’opinione dei tifosi biancocelesti #calciomercato #guendouzi #sslazio #calcioinpillole - facebook.com facebook

