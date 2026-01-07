Calciomercato Juve | possibile scambio tra Roma e Napoli Bruciati due obiettivi bianconeri in un colpo solo

Sul calciomercato della Juventus si segnala una possibile operazione di scambio tra Roma e Napoli, che potrebbe coinvolgere alcuni dei principali obiettivi bianconeri. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, due giocatori favoriti dalla Juventus rischierebbero di perdere opportunità importanti. Restano da monitorare gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe influenzare le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

qualora l’operazione andasse in porto. Il calciomercato invernale del 2026 si accende con un’indiscrezione che ha il sapore della clamorosa “bomba” di riparazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Roma e Napoli starebbero valutando uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Artem Dovbyk e Lorenzo Lucca, entrambi accostati anche al calciomercato Juve che continua a cercare nuove soluzioni in attacco. L’operazione nasce dalla necessità di entrambi i club di rivitalizzare reparti offensivi apparsi appannati o in cerca di nuovi stimoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

