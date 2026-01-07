Calciomercato Juve la strada per quel giocatore resta complicata | c’è solo una soluzione per portarlo in bianconero Le ultime

Il calciomercato della Juventus per Chiesa si presenta difficile, poiché il Liverpool è disposto a cederlo esclusivamente a titolo definitivo. La trattativa richiede quindi una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, considerando le restrizioni e le strategie del club inglese. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero modificare le prospettive di un trasferimento.

Calciomercato Juve, la strada per Chiesa resta complicata. Il Liverpool, infatti, è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Il panorama del calciomercato della Juve entra in una fase caldissima con l'apertura della sessione invernale. Al centro delle discussioni e dei desideri della dirigenza bianconera c'è un clamoroso ritorno che scalda il cuore della tifoseria: quello di Federico Chiesa. Nonostante l'addio burrascoso della scorsa estate, il talento della Nazionale è tornato a essere un nome prioritario per rinforzare il reparto avanzato. Le ultime indiscrezioni confermano che la trattativa è più viva che mai.

