In vista del calciomercato, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, continua a monitorare con attenzione le situazioni di De Vrij e Acerbi. Nonostante il fallimento dell’affare Cancelo, il tecnico nerazzurro mantiene vivo l’interesse per questi giocatori, valutando possibili sviluppi futuri. La rosa dell’Inter resta oggetto di attenzione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nonostante il naufragio dell’operazione Cancelo, Simone Inzaghi non molla la presa su De Vrij e Acerbi. Il calciomercato dell’Inter vive ore frenetiche tra sogni infranti e possibili rivoluzioni nel pacchetto arretrato. La notizia definitiva è il mancato ritorno di João Cancelo: il laterale portoghese, dopo una lunga attesa, ha scelto di accasarsi al Barcellona, spegnendo le speranze nerazzurre di riportarlo a San Siro. Il nulla di fatto su questo fronte ha fatto naufragare anche l’ipotesi di uno scambio immediato con l’Al-Hilal, ma la partita tra Milano e l’Arabia Saudita resta apertissima. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Inzaghi bussa ancora in casa nerazzurra: due i nomi che restano sul taccuino del tecnico

Inzaghi bussa in casa Inter: affare con l’Al-Hilal, la richiesta di Chivu - Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero incontrarsi di nuovo a breve, ma sul mercato. calciomercato.it

Calciomercato Inter news/ Joao Cancelo, la richiesta di Inzaghi: chi vuole in cambio? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi 3 gennaio 2026: per Joao Cancelo la trattativa continua serrata, ma Simone Inzaghi chiede in cambio un difensore per l’ok. ilsussidiario.net