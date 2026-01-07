Calciomercato Di Marzio | Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vicino

Secondo le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan si avvicina. La trattativa tra il giocatore e il club sembra aver fatto passi avanti, avvicinando l’accordo. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’intesa sembra ormai prossima. Questa evoluzione rappresenta un importante aggiornamento per i tifosi rossoneri e per l’andamento del calciomercato del Milan.

