Calciomercato Di Marzio | Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vicino
Secondo le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan si avvicina. La trattativa tra il giocatore e il club sembra aver fatto passi avanti, avvicinando l’accordo. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’intesa sembra ormai prossima. Questa evoluzione rappresenta un importante aggiornamento per i tifosi rossoneri e per l’andamento del calciomercato del Milan.
Negli ultimi minuti è arrivata una forte Indiscrezione di calciomercato da parte di Gianluca Di Marzio legata al rinnovo di Maignan co Milan: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
