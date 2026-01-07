Calcio serie D Foligno l’analisi di mister Manni | Avremmo meritato di più

Nel match di Serie D, il Foligno ottiene un pareggio importante contro il Montevarchi. Secondo l’allenatore Manni, la squadra ha dimostrato carattere, sofferenza e personalità, meritando un risultato migliore. La prestazione di oggi evidenzia la volontà di affrontare ogni partita con determinazione e compattezza, aspetti fondamentali per proseguire il cammino in campionato.

FOLIGNO – Carattere, sofferenza, personalità e una prestazione da squadra vera. Sono gli ingredienti che hanno consentito al Foligno di uscire con un prezioso pareggio dal difficile confronto con il Montevarchi. Una prova di orgoglio, in particolare nella seconda frazione di gioco, un risultato arrivato in rimonta, con il gol di Leonardo Manfredi, al debutto in terra toscana con la casacca dei falchetti. Prestazione che nel dopo partita, l’allenatore Alessandro Manni, ha commentato con soddisfazione per la "reazione, la determinazione premiata con un risultato che per quanto fatto nei secondi 45 minuti il Foligno avrebbe meritato qualcosa di più del pareggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

