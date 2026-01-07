Calcio serie C Nepi vuole subito prendersi il Grifo | Pronto a lottare per questa maglia

Alessio Nepi si presenta con determinazione al suo debutto nel calcio di serie C, dopo aver svolto un solo allenamento con la squadra. Con un passato nelle giovanili del Grifo nel 2014/15, il giocatore manifesta subito l’intento di contribuire alla squadra e di affrontare con impegno e responsabilità questa nuova sfida. Nepi si mostra pronto a mettersi in gioco e a lottare per conquistare un ruolo importante nel club.

Un solo allenamento con la squadra fino ad ora, ma idee già molto chiare. Del resto Alessio Nepi questo ambiente lo conosce piuttosto bene, avendo militato nel 201415 seppur nei Giovanissimi.A partire da domenica arriva finalmente la possibilità di esordire in prima squadra, aiutandola a.

