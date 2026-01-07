Calcio serie C il Grifo si allena in vista del Bra Angella verso il nuovo forfait
Il Palermo si prepara alla prossima sfida di serie C, con allenamenti in corso in vista della partita contro il Bra. Dopo l'arrivo di Nepi, il mercato continua a muoversi, con due uscite imminenti: Roberto Ogunseye, che è a Cesena per risolvere il prestito, e Federico Giraudo, assente dalle sessioni di allenamento odierne. La squadra prosegue il lavoro in attesa di aggiornamenti ufficiali.
Il mercato, dopo l'arrivo di Nepi, non si ferma. Sono in programma due uscite, quella di Roberto Ogunseye, che in queste ore è a Cesena per firmare la risoluzione del prestito, e di Federico Giraudo, che non ha preso parte alla doppia seduta odierna.Il terzino lascerà la città nella giornata di.
