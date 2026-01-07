Calcio regionale Rimonta spettacolo con il Lemine La Solbiatese vince la Coppa Italia

Nel calcio regionale, il Lemine ha regalato una rimonta interessante, mentre la Solbiatese si è aggiudicata la Coppa Italia. Le ultime amichevoli si sono disputate tra ieri e oggi, preparando il ritorno alle competizioni ufficiali. Tra le sfide, quella tra Meda e Ceriano Laghetto si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 3-1, nonostante le basse temperature.

Ultime amichevoli in programma tra ieri e oggi in vista della ripresa delle ostilità nei regionali. Si è giocato con una temperatura prossima allo zero il match tra Meda e Ceriano Laghetto con il netto successo dei bianconeri di Cairoli per 3-1. A segno sono andati Sironi, Lanzarotti e Manuel Personè. Perde invece l' Universal Solaro battuta 4-2 dalla Barona (Eccellenza); a segno per i brianzoli Cima Vivarelli e Panariello. Oggi chiude il programma l' Ardor che riceverà alle 14.30 gli svizzeri del Bellinzona. Grande cornice di pubblico sempre ieri pomeriggio al Ferruccio di Seregno che ha ospitato la finale di Coppa Italia regionale.

