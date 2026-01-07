Calcio Promozione Il Lesmo ci crede e vuole proprio fare sul serio Pescato sul mercato l’esperto Jacopo Loris Morello

Il Lesmo, attualmente secondo in Promozione a due punti dall’Olginatese, punta a migliorare la propria posizione nel secondo girone. La società ha rafforzato la rosa con l’ingaggio di Jacopo Loris Morello, un giocatore esperto. Con questa strategia, il club intende ridurre il divario dalla vetta e competere al massimo nel girone di ritorno, mantenendo un atteggiamento concreto e senza particolari clamori.

Secondo posto a due lunghezze dalla vetta occupata dall'Olginatese. Può davvero essere l'anno buono per il Lesmo, la società lo sa e allora ha deciso di investire ulteriormente sul mercato per provare ad accorciare il gap sulla capolista lecchese (ma anche sulla Manara, terza, e che ha investito nella finestrella invernale) e giocarsela nel girone di ritorno del girone B di Promozione. Il colpo di Capodanno del direttore sportivo Marino Fumagalli si chiama Jacopo Loris Morello (nella foto). Trentuno anni, centrocampista, Morello ha militato nel girone di andata nelle fila del Cantù San Paolo con cui è anche andato a segno tre volte, di cui una proprio contro il Lesmo.

