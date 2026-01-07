Calcio Napoli-Verona 2-2 gli azzurri frenano al Maradona

Il match tra Napoli e Verona si è concluso con un pareggio 2-2 al Maradona. Dopo un primo tempo in salita, con gli azzurri sotto di due reti, la squadra ha reagito segnando due gol e recuperando parzialmente lo svantaggio. La partita si è caratterizzata per alcune occasioni annullate e una rimonta nel secondo tempo, offrendo un risultato equilibrato e sostanzialmente giusto.

Roma, 7 gen. (askanews) – Finisce 2-2 al Maradona tra il Napoli ed il Verona. Partita sempre in salita per gli azzurri sotto 2-0 alla fine del primo tempo e poi autori di quattro gol (due annullati) per riprendere il match. Primo tempo difficile per gli azzurri, chiuso sotto di due gol per le reti di Frese e Orban (su rigore), la squadra azzurra cambia passo nella ripresa. Al 54? McTominay riapre la gara di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi aumenta la pressione offensiva con gli ingressi di Spinazzola, Marianucci e Lucca. Il Verona resiste e trova anche il pari con Hojlund, annullato per tocco di mano, così come viene cancellato un gol di McTominay per fuorigioco.

