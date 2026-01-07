Calcio Estero live Sky e NOW 6 - 8 Gennaio 2026 - in Premier League Arsenal-Liverpool

Dal 6 all'8 gennaio 2026, il 21º turno di Premier League offre incontri di rilievo, tra cui Arsenal-Liverpool, West Ham-Forest, City-Brighton, Chelsea-Fulham e United-Burnley. Le partite saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, garantendo aggiornamenti in tempo reale e un’ampia copertura degli eventi di calcio estero.

Sotto i riflettori il 21º turno di Premier League con West Ham-Forest, City-Brighton, Chelsea a Fulham e United a Burnley, live su Sky Sport e in streaming su NOW.. Un nuovo turno infrasettimanale di Premier League inglese da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 6 a giovedì 8 gennaio, in campo per la 21ª giornata di campionato. Si parte martedì sera alle 21 con West Ham-Nottingham Forest, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Mercoledì appuntamento con sette partite: alle 20.30 Manchester City-Brighton (Sky Sport 253), Fulham-Chelsea (Sky Sport 254), Crystal Palace-Aston Villa (Sky Sport 256), Bournemouth-Tottenham (Sky Sport 257) e Brentford-Sunderland (Sky Sport 258) mentre alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

