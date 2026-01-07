Calcio Bologna-Atalanta 0-2 doppietta di Krstovic

L’Atalanta si impone con un 2-0 sul Bologna al Dall’Ara, grazie a una doppietta di Krstovic. La squadra bergamasca ha dominato l’incontro, mantenendo il controllo fin dall’inizio e portando a casa i tre punti con una prestazione solida e senza grandi sussulti. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino di entrambe le squadre in campionato.

Roma, 7 gen. (askanews) – L’Atalanta passa al Dall’Ara con una prova autoritaria, controllando la gara dall’inizio alla fine e colpendo due volte con Krstovic. La squadra di Palladino prende in mano il possesso fin dai primi minuti, pressa alto e chiude il Bologna nella propria metà campo, sfiorando il vantaggio con Ederson e Ahanor prima di trovarlo al 38?: De Ketelaere accelera e serve Krstovic, che con un tocco preciso batte Ravaglia. I rossoblù faticano a reagire e chiudono il primo tempo senza tiri in porta. Nella ripresa il Bologna prova a cambiare volto con i cambi e una partenza più intraprendente, ma è ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa, con De Ketelaere e Samardzic. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

