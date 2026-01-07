Calcinaro incontra a sorpresa medici e infermieri.

Lunedì pomeriggio, l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, ha effettuato una visita a sorpresa presso l’ospedale di Urbino. L’iniziativa ha coinvolto medici e infermieri, offrendo un’occasione per confrontarsi direttamente con il personale sanitario e valutare le condizioni dell’ospedale. Un gesto volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e professionisti che operano quotidianamente nel settore sanitario locale.

Visita a sorpresa lunedì pomeriggio all’ospedale di Urbino per l’assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro. Il politico fermano, assessore da novembre, ha accolto l’invito fattogli dal sindaco Gambini in occasione dell’ultima assemblea dei sindaci in cui era presente ma solo in videoconferenza, e il 5 gennaio è venuto in provincia, dove ha colto l’occasione per visitare i nosocomi anche di Pesaro e Fossombrone. Nel primo, l’occasione era l’inaugurazione di due macchinari, mentre a Fossombrone e Urbino ha effettuato una visita alle strutture. Accompagnato dal direttore dell’Ast Alberto Carelli e dal sindaco, Calcinaro ha fatto tappa al Pronto Soccorso, oggetto negli ultimi mesi di feroci polemiche tra maggioranza e opposizione nonché di attenzione da parte della popolazione e di un comitato di cittadini per le carenze di organico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Medici a Urbino, l'assessore regionale Calcinaro: «Nessun rischio». Ruggeri (M5s): «Situazione drammatica al Pronto soccorso» - Sembrerebbe una questione da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, in realtà si cammina sul ghiaccio perché l'organico dei medici in servizio è destinato a restare sguarnito nel volgere di pochi mesi a ... corriereadriatico.it

Oggi insieme ai colleghi Consiglieri regionali di maggioranza di Pesaro-Urbino, abbiamo accompagnato l'Assessore alla Sanità Paolo Calcinaro - Assessore Regione Marche negli Ospedali di Pesaro, Urbino e nella struttura sanitaria di Fossombrone (e lo r - facebook.com facebook