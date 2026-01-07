Nella serata di martedì a Manciano, un uomo di circa 50 anni ha tentato di danneggiare con calci e pugni un bancomat del Monte dei Paschi di Siena in via Circonvallazione Sud. I carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile e chiarire le motivazioni dell’episodio. L’intervento delle forze dell’ordine prosegue per garantire la sicurezza del territorio e prevenire ulteriori tentativi di scasso.

Manciano, 7 gennaio 2025 – I carabinieri di Manciano sono sulle tracce di un uomo di circa 50 anni che, nella serata di martedì, ha tentato di danneggiare a calci e pugni uno dei bancomat che si trovano in paese, quello del Monte dei Paschi di Siena proprio fuori l’istituto di credito nella via Circonvallazione Sud. Sono state alcune persone a denunciare il fatto: dalle prime ricostruzioni sommarie infatti, sembra che l’uomo avrebbe colpito colpito violentemente il dispositivo nel tentativo di romperlo. L’azione, però, non sarebbe andata a buon fine. Non si capisce bene il motivo di tanta violenza, forse il dispositivo si era bloccato, ma i carabinieri stanno indagando per capire ciò che ha spinto l’uomo a fare un vero e proprio tentativo di scasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci e pugni al bancomat. Tentativo di scasso a Manciano. Indagano i carabinieri

Leggi anche: Ferito un 13enne dopo un tentativo di rapina: indagano i Carabinieri

Leggi anche: Aggressione a Giugliano, 28enne ferito durante un tentativo di rapina: indagano i Carabinieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aggredita e rapinata al bancomat.

Macherio, spedizione punitiva con calci, pugni e una mazza da baseball: in 3 a processo per tentato omicidio - Macherio (Monza Brianza), 7 novembre 2025 – Tre accusati di tentato omicidio per la brutale aggressione commessa il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2024 scorso nel parcheggio di un supermercato in ... ilgiorno.it

Calci e pugni alle ex, 34enne arrestato a Caivano - Uno l'ha presa a calci e pugni in strada, l'altro l'ha minacciata e ha tentato di entrare nell'abitazione della donna nonostante il divieto di avvicinamento: sono le accuse di cui devono rispondere ... ansa.it

Chi è Debora Magagna, sopravvissuta a tentato femminicidio/ “Presa a pugni e a calci, pensavo sarei morta” - Debora Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato e sopravvissuta a un tentato femminicidio, a Verissimo porta la sua storia e rinnova la sua richiesta di aiuto e giustizia. ilsussidiario.net

#CERVIA: #CALCI, #GOMITATE E #PUGNI AI #CARABINIERI. ARRESTATA TRENTENNE STRANIERA CHE NON VOLEVA FORNIRE LE PROPRIE GENERALITÀ Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Cervia – Mil - facebook.com facebook

Toscana - Brindisi di Capodanno con scazzottata: pugni, calci e "seggiolate" x.com