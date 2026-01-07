Cade mentre pesca al mare Trentenne muore a Genova
Un uomo di 30 anni, Francesco Restifo di Bernareggio, è deceduto a Genova dopo una caduta mentre praticava la pesca in mare. L’incidente si è verificato durante un’attività ricreativa, portando a una tragedia improvvisa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha colpito profondamente la comunità locale e familiare.
La battuta di pesca finisce in tragedia, a rimetterci la vita è un trentenne di Bernareggio, Francesco Restifo. Classe 1995, appassionato da sempre di ami e lenze, aveva deciso di trascorre il primo giorno dell’anno senza lo stress di festeggiamenti che vanno avanti fino a tarda notte e aveva raggiunto gli scogli di Punta Nave, nel ponente genovese di Vesime, per dedicarsi al passatempo preferito. Era arrivato di buon mattino e piazzato le canne. Una giornata come tante altre per il giovane esperto, con un copione vissuto mille volte, scandito da riti antichi e pazienza. Poi, l’incidente, il ragazzo è scivolato ed è stato ritrovato in mare, senza vita, attorno alle 13 del primo gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
