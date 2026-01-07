Cade in una grata manomessa dai ladri | donna grave in ospedale

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in una grata manomessa dai ladri davanti alla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero alterato la bocca di lupo presente nell’area, tentando di entrare nella proprietà. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

I ladri, secondo le ricostruzioni, hanno manomesso la bocca di lupo che si trova davanti alla sua villetta nel tentativo di entrare in casa. Poi non l’hanno sistemata, e lei ci è caduta dentro: ha battuto la testa e ora è ricoverata in ospedale, in condizioni gravi. La prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

