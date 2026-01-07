Caccia alla petroliera russa | la Marinera braccata dagli americani

Le forze speciali statunitensi hanno intercettato e abbordato la petroliera russa Marinera, nota anche come Bella 1, nell’Atlantico settentrionale. L’operazione si inserisce in un contesto di intensificata attività di sorveglianza e controllo delle rotte marittime, evidenziando l’attenzione internazionale sulla sicurezza delle vie di navigazione e sui movimenti delle navi di interesse strategico.

Le forze speciali statunitensi hanno abbordato la petroliera Marinera, conosciuta anche con il nome di Bella 1, nell' Atlantico settentrionale. Dopo averla braccata per settimane, la petroliera, a bordo della quale è stato deciso di mostrare la bandiera russa per scoraggiare gli inseguitori statunitensi, è stata abbordata da un team di incursori delle forze speciali, accompagnato, ancora una volta, dagli elicotteri neri del 160° SOAR, lo stesso reggimento per le operazioni speciali che è entrato in azione durante il blitz di Caracas. Le prime immagini mostrano infatti un elicottero MH-6 Little Bird dei Night Stalker in volo sulla petroliera "sanzionata" poiché associata al traffico di greggio del Venezuela.

