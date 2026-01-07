Csinistra | Renzi ' parliamo di tasse e sicurezza non di Maduro o della Flottilla'

In un contesto politico complesso, alcune figure della sinistra sembrano focalizzarsi su temi come Maduro o la Flottilla, invece di affrontare questioni più urgenti come tasse e sicurezza. È importante ricordare che il dibattito pubblico richiede attenzione alle sfide reali del Paese, per favorire discussioni costruttive e risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Trovo che ci sia una parte della sinistra che non coglie la fase politica che stiamo vivendo. Si costruisce un'alternativa alla Meloni con un'agenda basata su tasse e sicurezza, non con l'agenda Maduro o le manifestazioni della CGIL per i venezuelani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "La sinistra deve ritrovarsi sulla quotidianità della vita degli italiani, non sui sentimenti antiamericani o anti Israele. Parliamo di tasse e sicurezza, non della Flotilla o di Maduro. È su questo che il centrosinistra prenderà la maggioranza degli italiani. Dobbiamo vincere nelle periferie italiane, non sulle ideologie venezuelane o iraniane", aggiunge il leader IV. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C.sinistra: Renzi, 'parliamo di tasse e sicurezza non di Maduro o della Flottilla' Leggi anche: Governo: Renzi, 'per Meloni problema molto serio a destra, ne parliamo presto...' Leggi anche: Patrimoniale, anche Renzi attacca Elly Schlein: “Ennesimo autogol da parte della sinistra” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Si muove Matteo Renzi: "Se il centrosinistra parla di tasse e sicurezza butta giù Giorgialand" - In un lungo intervento sul Foglio il leader di Italia Viva afferma che la premier "è messa molto peggio del previsto: gli scricchiolii si sentono ... huffingtonpost.it

