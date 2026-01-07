Csinistra | Borghi Iv ' serve intesa su politica estera'

Italia Viva sottolinea l'importanza di un’intesa sul fronte della politica estera all’interno di un possibile governo di centro sinistra. Borghi evidenzia la necessità di affrontare e trovare soluzioni condivise su temi internazionali come Ucraina e Venezuela, ritenendo fondamentale un approccio coordinato per garantire coerenza e stabilità nelle scelte estere del paese.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Italia Viva ha sollevato l'esigenza che, in una intesa di governo di centro sinistra, i temi di politica estera, dall'Ucraina al Venezuela, vengano affrontati e risolti. Non si può non avere una convergenza su queste tematiche, che segneranno la prossima legislatura”. Lo dice a Sky il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. “Chi pensa che tutto finirà nei prossimi mesi con un colpo di bacchetta magica è un illuso. Nei prossimi anni due temi in particolare si imporranno: la situazione di Taiwan nel mar cinese meridionale, e la tenuta dell'articolo 5 della Nato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

