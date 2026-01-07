Bussola dei mercati 2026 | l’Asia resta una buona alternativa

La Bussola dei Mercati 2026 evidenzia come, nel 2025, l’azionario asiatico, escluso il Giappone, abbia mostrato una crescita significativa rispetto ai livelli minimi del 2022, grazie a una rivalutazione dei prezzi più sostenuta. L’Asia continua a rappresentare un’opzione interessante nel panorama degli investimenti, offrendo opportunità di diversificazione e potenziale di rendimento, pur mantenendo un profilo di rischio differenziato rispetto ad altre aree geografiche.

Nel corso dl 2025 l’azionario asiatico, ad eccezione del Giappone, ha registrato un’impennata dal minimo del 2022, trainato da una giustificata rivalutazione dei prezzi. Anche le azioni cinesi hanno registrato un forte rally negli ultimi due anni. Nonostante questo, i corsi azionari non sono ancora pronti per una correzione e si prospetta un 2026 ancora molto positivo per la regione. E’ quanto emerge da uno studio di GAM, firmato da Jian Shi Cortesi, Investment Director Azioni growth AsiaCina. “Riteniamo che vi siano validi motivi per un ulteriore rialz o, poiché l’attuale contesto, caratterizzato dalla stabilizzazione delle condizioni interne e da misure politiche proattive, presenta uno scenario favorevole che storicamente ha rappresentato un potente catalizzatore per i mercati asiatici”, spiega l’analista. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

