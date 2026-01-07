Un incidente a Gerusalemme ha provocato la morte di un ragazzo di 14 anni. Un autobus ha investito manifestanti ultraortodossi durante una protesta contro la leva obbligatoria, coinvolgendo anche altri civili. L'incidente ha suscitato reazioni nella comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle manifestazioni pubbliche nella città.

Un ragazzo di 14 anni è morto a Gerusalemme dopo che l'autista di un bus ha investito lui e altri ebrei ortodossi durante una proposta contro la leva obbligatoria. Altre tre persone sono rimaste ferite. La vittima si chiamava Yosef Eisenthal. L'autista del mezzo è stato arrestato sul posto. Poco prima avrebbe dichiarato: "Loro (i manifestanti ultra ortodossi, ndr) sono saliti sull'autobus e io ho cercato di scappare". Quando si è verificato l'investimento centinaia di haredi (ultraortodossi) si erano radunati nella capitale israeliana, lungo Bar-Ilan Road e nelle strade adiacenti, per ribadire il loro no all'introduzione del servizio militare obbligatorio anche nei loro confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bus investe manifestanti ultraortodossi a Gerusalemme, un morto

Leggi anche: Gerusalemme, la provocazione: 465 coloni e ultraortodossi israeliani nella moschea di al-Aqsa

Leggi anche: Gerusalemme paralizzata, la ribellione degli ultraortodossi spacca Israele: centinaia di migliaia di haredim in piazza contro la leva militare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Autobus investe ebrei ultraortodossi che protestavano a Gerusalemme (VIDEO).

La Provincia di Verona investe 530mila euro per la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli istituti Calabrese-Levi e Stefani, a San Pietro in Cariano - facebook.com facebook