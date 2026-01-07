Buon 2026 anche se è difficile

Buon 2026. In un contesto complesso, segnato da conflitti e incertezze, è importante affrontare il nuovo anno con realismo e speranza. Nonostante le difficoltà, questo momento invita alla riflessione e alla ricerca di stabilità, anche nelle piccole cose. Auguriamo un anno di crescita e di resilienza, con la consapevolezza che ogni passo avanti, anche minimo, può contribuire a un futuro migliore.

Non è facile fare gli auguri per un felice Anno Nuovo in un periodo come quello che stiamo vivendo, tra guerre che non vogliono finire e altre che finiscono solo in apparenza. Viviamo in un mondo in cui il nostro modello di democrazia sembra sempre più fragile, messo in pericolo da potenti che guardano con .

Ciao 2026! Canzone dell'anno.

È stato un anno difficile ma allo stesso tempo bellissimo, conclusosi nel migliore dei modi... cantandoBuon inizio 2026 a tutti #lannocheverrà #capodanno2025 #musica #rai1 #catanzarolido - facebook.com facebook

