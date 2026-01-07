Buenos Aires la città che non dorme mai | tango cultura e modernità

Buenos Aires, capitale dell’Argentina, è una città vibrante che unisce tradizione e modernità. Qui, l’architettura europea si accompagna a un patrimonio culturale ricco di musica, arte e storia. La città offre un ambiente dinamico e vario, ideale per chi desidera scoprire un luogo dove passato e presente si incontrano in equilibrio.

Buenos Aires è il cuore dell'Argentina, una metropoli cosmopolita che mescola architettura europea, passione latina e un'offerta culturale inesauribile. Conosciuta come la "Parigi del Sudamerica", la capitale è un caleidoscopio di stili e atmosfere. Passeggiando lungo Avenida 9 de Julio, la via più larga del mondo, ci si imbatte nell'Obelisco, simbolo cittadino. Plaza de Mayo, invece, rappresenta la memoria storica e politica, dominata dalla Casa Rosada, sede della Presidenza. Il quartiere di San Telmo è custode dell'anima coloniale, con strade acciottolate, mercatini e milonghe dove il tango continua a vivere.

