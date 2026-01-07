Brutte notizie per Barbara D’Urso | la decisione della Rai è spietata altro che Carramba la sorpresa è amara!

Dopo mesi di indiscrezioni e di attese, il ritorno stabile di Barbara D’Urso in Rai sembra essersi fermato bruscamente. L’ottima accoglienza ricevuta come concorrente a Ballando con le Stelle aveva riacceso le speranze di rivederla al timone di un programma tutto suo, magari in prima serata su Rai Uno. Le voci si rincorrevano, l’entusiasmo cresceva, ma nelle ultime ore è arrivata una doccia fredda che cambia completamente lo scenario. Nessun programma per Barbara D’Urso: la Rai le chiude le porte. Il progetto che avrebbe dovuto segnare il vero rilancio televisivo di D’Urso non andrà in porto. A riportare la notizia è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha chiarito come lo show di prima serata, prodotto da Fremantle e intitolato Surprise Surprise, sia stato definitivamente accantonato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

