Brucia il tetto delle villette. Sette famiglie costrette a rimanere fuori casa.

Un incendio ha interessato il tetto di una villette a Codogno, nel Lodi, causando il temporaneo sfratto di sette famiglie. La causa sembra essere un’improvvisa combustione della canna fumaria, che ha provocato danni significativi alla copertura dell’edificio. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma le famiglie coinvolte sono rimaste fuori casa in attesa di interventi di riparazione.

CODOGNO (Lodi) La canna fumaria che improvvisamente prende fuoco e l’incendio che inesorabilmente divora l’intero tetto di una palazzina: ieri mattina attorno alle 10.30 si è scatenato l’inferno all’interno dello stabile e si affaccia lungo il tratto di via Pietrasanta, quasi all’incrocio con via Cattaneo, proprio di fronte all’ex Gescal. È bastata una scintilla proveniente dal camino di un appartamento e fiamme e fumo hanno cominciato pian piano ad aggredire la parte in legno del sottotetto. Sono stati momenti drammatici e concitati: nell’abitazione interessata dal rogo c’erano una donna e le due figlie che, accortesi di quello che stava avvenendo e probabilmente sentendo anche l’odore acre del fumo, si sono salvate, precipitandosi fuori di casa dopo aver dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

