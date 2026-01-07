Brivido a Misano La neve non ferma il gruppo di temerari del tuffo in mare

A Misano, un gruppo di coraggiosi affronta il mare anche con la neve che ricopre la spiaggia e le dune. Nonostante le temperature vicine allo zero, molti si preparano a un tuffo in mare, dimostrando entusiasmo e determinazione. Un fenomeno insolito che unisce natura e audacia, offrendo un’immagine suggestiva di questa tradizione invernale.

Spiaggia imbiancata, dune di sabbia coperte dalla neve, termometro fermo a zero gradi e mare pieno di gente pronta a fare il bagno. Nulla di strano: è il tradizionale Tuffo della Befana nelle acque di Misano, davanti a Piazzale Roma. Ieri la neve non ha fermato i più temerari, che anche quest'anno si sono dati appuntamento per un evento ormai consolidato e capace di richiamare numerosi partecipanti, nonostante le rigide temperature e la fitta nevicata che ha imbiancato Misano e buona parte del territorio vicino. Decine di coraggiosi hanno scelto comunque di tuffarsi, regalando uno scenario suggestivo e decisamente insolito per la Riviera.

