Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è venuta a mancare il 28 dicembre scorso all’età di 91 anni a causa di un tumore. La notizia è stata confermata dal marito, che ha riferito delle sue sofferenze e del desiderio di lasciarsi alle spalle il dolore. Oggi si tengono i funerali a Saint-Tropez, rendendo omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.

È stato il cancro ad uccidere Brgitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre scorso a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint-Tropez. Lo ha rivelato il marito Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine 'Paris Match'. "Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte 'Sono stufa, voglio andarmene'", ha rivelato l'uomo che per 33 anni è stato accanto all'artista. D'Ormale parla del dolore ancora irreale, così come degli ultimi mesi della star, segnati dalla malattia e dal continuo andirivieni tra l'ospedale e La Madrague, la tenuta dove ha trascorso gli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Brigitte Bardot uccisa da un tumore. Il marito: "Troppa sofferenza, diceva che voleva andarsene"

