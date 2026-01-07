Brigitte Bardot oggi l’ultimo saluto a Saint Tropez

Oggi a Saint Tropez si svolge l’ultimo saluto a Brigitte Bardot, figura iconica del cinema e della cultura francese. La cerimonia, seguita da una numerosa folla, si svolge nel rispetto della sua vita e carriera, con l’accompagnamento di note di “Alleluia”. L’evento rappresenta un momento di commozione per la comunità locale e i fan che si sono riuniti per rendere omaggio alla celebre attrice.

Una folla gremita che attende l'arrivo della bara di Brigitte Bardot sulle note di Alleluia. Il funerale a Saint Tropez, la città dove la diva si è spenta.

Il marito di Brigitte Bardot: 'E' morta di cancro'. Oggi i funerali a Saint-Tropez - Tropez, nella Francia meridionale, è morta di cancro, secondo le dichiarazioni del marito al settimanale Paris Match. ansa.it

Brigitte Bardot, il marito: "Il cancro l'ha uccisa" | Oggi i funerali a Saint-Tropez - E' stato il cancro ad uccidere Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint- tgcom24.mediaset.it

Brigitte Bardot: l’ultimo saluto a Saint-Tropez | Il Conte racconta

Il marito di Brigitte Bardot: "E' morta di cancro". Oggi i funerali a Saint-Tropez. La rivelazione di Bernard d'Ormale in un'intervista al settimanale Paris Match #ANSA x.com

