Brigitte Bardot oggi l’ultimo saluto a Saint Tropez | presente anche Le Pen |GALLERY

Oggi a Saint Tropez si svolge il funerale di Brigitte Bardot, figura iconica del cinema e della cultura francese. L'evento, accompagnato dalla musica di Alleluia, ha visto la partecipazione di numerosi presenti, tra cui anche Marine Le Pen. Due maxi schermi sono stati installati per permettere ai fan di seguire la cerimonia. Un momento di commozione e ricordo per la grande artista.

