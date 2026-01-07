Il marito di Brigitte Bardot, Bernard d’Ormale, ha condiviso con il settimanale Paris Match i dettagli sugli ultimi mesi di vita dell’attrice, svelando che è deceduta a causa di un cancro. La notizia giunge nel giorno dei suoi saluti pubblici, offrendo un’ulteriore prospettiva sulla sua sofferenza e sulla fine di una delle figure più iconiche del cinema francese.

Proprio nel giorno dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot, il marito Bernard d’Ormale ha rivelato al settimanale Paris Match la causa di morte dell’attrice. BB è morta di cancro, ha confermato d’Ormale, che per 33 anni è rimasto accanto alla star francese. L’icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali è stata sottoposta a due interventi chirurgici per curare il tumore. Il marito non ha specificato di quale tipo di cancro soffrisse l’attrice, ma ha voluto condividere con il pubblico il ricordo degli ultimi mesi della star, nel rispetto della memoria di una donna che ha segnato un’epoca del cinema mondiale e che ha dedicato la seconda parte della sua vita alla difesa degli animali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Brigitte Bardot morta di cancro: il marito svela gli ultimi mesi di sofferenza dell’icona

