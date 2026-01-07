Brigitte Bardot in centinaia a Saint-Tropez per i funerali dell' attrice francese

Il funerale di Brigitte Bardot si è svolto a Saint-Tropez, luogo in cui ha vissuto per molti anni. La cerimonia, riservata e intima, è stata accompagnata da un omaggio pubblico, testimoniando l’affetto e il rispetto di molti per l’icona del cinema francese. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione e riflessione sulla lunga carriera e l’eredità artistica di Bardot.

Il funerale di Brigitte Bardot si è tenuto con una cerimonia privata e un omaggio pubblico a Saint-Tropez, località della Costa Azzurra dove ha vissuto per oltre mezzo secolo, dopo essersi ritirata dal mondo del cinema all'apice della sua fama. In centinaia hanno applaudito il corteo funebre mentre la bara di Bardot veniva trasportata attraverso le strette vie della città. L'attivista per i diritti degli animali e sostenitrice dell'estrema destra è morta il 28 dicembre all'età di 91 anni nella sua casa nel sud della Francia. La cerimonia è iniziata con le note dell'Ave Maria di Maria Callas nella chiesa cattolica di Notre-Dame-de-l'Assomption, alla presenza del marito, del figlio e dei nipoti, nonché degli ospiti invitati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali.

