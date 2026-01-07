Brigitte Bardot il marito rivela | È morta di cancro Negli ultimi mesi nei momenti di sofferenza fisica diceva | Sono stufa voglio andarmene

Bernard d'Ormale, quarto marito di Brigitte Bardot, ha rivelato a Paris Match che la celebre attrice è deceduta per complicanze legate a un cancro. Durante gli ultimi mesi, Bardot avrebbe espresso il desiderio di lasciarci, dopo aver affrontato con tenacia due operazioni. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua battaglia e sulla sua sofferenza, sottolineando la sua resistenza fino alla fine.

Brigitte Bardot, il marito rivela: «Aveva un cancro, ma era bellissima». I funerali sulle note di Maria Callas e dei Gipsy Kings - Il giorno dell'ultimo saluto a Brigitte Bardot è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. msn.com

Brigitte Bardot, il marito rivela: «Morta di cancro» - In una intervista al settimanale francese «Paris Match» Bernard d'Ormale ha detto che l'icona francese si è sottoposta a due operazioni per curare il tumore ... msn.com

L'attrice francese Brigitte Bardot, i cui funerali si terranno oggi a Saint-Tropez, nella Francia meridionale, è morta di cancro, secondo le dichiarazioni del marito al settimanale Paris Match. Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, l - facebook.com facebook

Il marito di Brigitte Bardot: "E' morta di cancro". Oggi i funerali a Saint-Tropez. La rivelazione di Bernard d'Ormale in un'intervista al settimanale Paris Match #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.