Brigitte Bardot il marito rivela | È morta di cancro Negli ultimi mesi nei momenti di sofferenza fisica diceva | Sono stufa voglio andarmene
Bernard d'Ormale, quarto marito di Brigitte Bardot, ha rivelato a Paris Match che la celebre attrice è deceduta per complicanze legate a un cancro. Durante gli ultimi mesi, Bardot avrebbe espresso il desiderio di lasciarci, dopo aver affrontato con tenacia due operazioni. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua battaglia e sulla sua sofferenza, sottolineando la sua resistenza fino alla fine.
Bernard d'Ormale, quarto marito di B.B., intervistato da Paris Match ha spiegato che la diva aveva «resistito molto bene alle due operazioni a cui si era sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Brigitte Bardot è morta di cancro: «Negli ultimi mesi diceva “Sono stufa, voglio andarmene”»
Leggi anche: “Brigitte Bardot è morta di cancro, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte ‘Sono stufa, voglio andarmene…'”: le rivelazioni del marito Bernard. Oggi i funerali
Brigitte Bardot sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare; Superstar Scramble – Indovina il pezzo forte della palestra!; Oroscopo 2026 di Simon and the stars Affari Tuoi-Lotteria Italia: Toro come Cenerentola, Pesci nuotano in acque più vaste, nuovi inizi...; Una donna che ha avuto un matrimonio poligamo rivela di essere imparentata con il suo ex marito.
Brigitte Bardot, la verità sulla causa della morte: la rivelazione del marito Bernard d’Ormale - Emergono nuovi dettagli sulla morte di Brigitte Bardot: il marito Bernard d'Ormale rivela per la prima volta la causa della scomparsa. donnaglamour.it
Brigitte Bardot, il marito rivela: «Aveva un cancro, ma era bellissima». I funerali sulle note di Maria Callas e dei Gipsy Kings - Il giorno dell'ultimo saluto a Brigitte Bardot è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. msn.com
Brigitte Bardot, il marito rivela: «Morta di cancro» - In una intervista al settimanale francese «Paris Match» Bernard d'Ormale ha detto che l'icona francese si è sottoposta a due operazioni per curare il tumore ... msn.com
L'attrice francese Brigitte Bardot, i cui funerali si terranno oggi a Saint-Tropez, nella Francia meridionale, è morta di cancro, secondo le dichiarazioni del marito al settimanale Paris Match. Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, l - facebook.com facebook
Il marito di Brigitte Bardot: "E' morta di cancro". Oggi i funerali a Saint-Tropez. La rivelazione di Bernard d'Ormale in un'intervista al settimanale Paris Match #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.