Brigitte Bardot il marito rivela | È morta di cancro Negli ultimi mesi nei momenti di sofferenza fisica diceva | Sono stufa voglio andarmene

7 gen 2026

Bernard d'Ormale, quarto marito di Brigitte Bardot, ha rivelato a Paris Match che la celebre attrice è deceduta per complicanze legate a un cancro. Durante gli ultimi mesi, Bardot avrebbe espresso il desiderio di lasciarci, dopo aver affrontato con tenacia due operazioni. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua battaglia e sulla sua sofferenza, sottolineando la sua resistenza fino alla fine.

Bernard d'Ormale, quarto marito di B.B., intervistato da Paris Match ha spiegato che la diva aveva «resistito molto bene alle due operazioni a cui si era sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

