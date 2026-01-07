Brigitte Bardot il marito rende nota la causa della morte Cosa è successo ai funerali

Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni, riposa nella tomba di famiglia a Saint Tropez, vicino ai genitori e ai nonni, e a pochi metri dal mare con vista su Sainte-Maxime. Recentemente, il marito ha reso nota la causa della sua morte, mentre i funerali si sono svolti senza clamore, in un momento di riservatezza e rispetto per la celebre attrice.

Ora che il funerale è finito Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni, riposa nella tomba di famiglia, vicino ai genitori e ai nonni e poco distante dal primo marito Roger Vadim a pochi metri dal mare di Saint Tropez, con vista su Sainte-Maxime. Ma il giorno dell'ultimo saluto alla leggendaria attrice e attivista francese è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

