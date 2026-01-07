Brigitte Bardot il marito rende nota la causa della morte Cosa è successo ai funerali

Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni, è stata sepolta nella tomba di famiglia a Saint Tropez, vicino ai genitori, ai nonni e al primo marito Roger Vadim. La notizia della causa della morte è stata comunicata dal marito. I funerali si sono svolti in modo semplice e rispettoso, con un ricordo di una carriera iconica e di una vita dedicata all’arte e alla libertà.

Ora che il funerale è finito Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni, riposa nella tomba di famiglia, vicino ai genitori e ai nonni e poco distante dal primo marito Roger Vadim a pochi metri dal mare di Saint Tropez, con vista su Sainte-Maxime. Ma il giorno dell'ultimo saluto alla leggendaria attrice e attivista francese è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Brigitte Bardot, il marito rende nota la causa della morte. Cosa è successo ai funerali Leggi anche: Brigitte Bardot, il marito rende nota la causa della morte. Cosa è successo ai funerali Leggi anche: Brigitte Bardot, la rivelazione del marito ai funerali: “Cosa aveva” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Brigitte Bardot, il marito rende nota la causa della morte. Cosa è successo ai funerali; Brigitte Bardot, i funerali a St Tropez alla presenza del figlio«tormentato» e di Marine Le Pen; Brigitte Bardot, il marito: BB morta per un tumore; Brigitte Bardot il marito rende nota la causa della morte Cosa è successo ai funerali. Eredità Brigitte Bardot, figlio e marito contro il testamento che lascia tutto agli animali/ Cosa succede ora - Jacques Charrier e il marito Bernard d’Ormale contestano il testamento: al via doppio procedimento legale ... ilsussidiario.net

Brigitte Bardot, testamento impugnato: figlio e marito in lotta per 69 milioni - Il figlio e il marito di Brigitte Bardot avrebbero deciso di impugnare il testamento dell’attrice, che lascia il patrimonio alla sua fondazione ... quifinanza.it

Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali» - Ma l'unico figlio Nicolas Charrier e il quarto marito Bernard d’Ormale avrebb ... vanityfair.it

BRIGITTE BARDOT COM'È MORTA: SVELTATE POCO FA LE CAUSE DEL DECESSO DELLA DIVA FRANCESE

Brigitte Bardot, morta di cancro a 91 anni, è stata sepolta a Saint-Tropez. x.com

Ultimo addio a Brigitte Bardot: funerali a Saint-Tropez per la diva francese scomparsa a 91 anni. Icona di bellezza e indipendenza, ha rivoluzionato il cinema francese, tra carriera da modella e attrice. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.