Brigitte Bardot il marito | BB morta per un tumore

Il decesso di Brigitte Bardot, avvenuto a causa di un tumore, ha suscitato grande cordoglio. Nel giorno dei suoi funerali, emergono anche dettagli sul suo ultimo periodo di vita, offrendo uno sguardo sulla sua fase finale. Questa perdita segna la conclusione di un’icona del cinema e della cultura, lasciando un ricordo che continuerà a essere ricordato nel tempo.
(Adnkronos) – Il giorno dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. Il marito Bernard d’Ormale ha raccontato a ‘Paris Match’ la sofferenza dell’attrice francese negli ultimi mesi, segnati dalla malattia che l’ha portata via il 28 dicembre scorso, all’età di 91 anni. “Brigitte soffriva di un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
