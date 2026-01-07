Brigitte Bardot è morta di cancro | il marito svela gli ultimi istanti e il soprannome segreto nel giorno del funerale di BB c’era anche Marine Le Pen

Oggi a Saint-Tropez si sono svolti i funerali di Brigitte Bardot, icona del cinema francese e figura pubblica di grande rilievo. La star, scomparsa il 28 dicembre a 91 anni nella sua residenza sulla Costa Azzurra, è stata ricordata dal marito e da amici come Marine Le Pen. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione per l’addio a una delle figure più rappresentative del panorama culturale francese.

Oggi Saint-Tropez ha dato l’ultimo saluto a Brigitte Bardot, la leggenda del cinema francese scomparsa il 28 dicembre scorso a 91 anni nella sua villa La Madrague, sulla Costa Azzurra. La cittadina che l’attrice aveva reso celebre in tutto il mondo ha ospitato una cerimonia che ha toccato profondamente la Francia e gli amanti del cinema. Poche ore prima del funerale, Bernard d’Ormale – sposato con Bardot dal 1992 – ha rivelato al settimanale Paris Match che l’attrice è morta di cancro, dopo aver affrontato due operazioni chirurgiche. Negli ultimi mesi soffriva di intensi dolori alla schiena. “Non l’ho mai lasciata sola”, ha raccontato d’Ormale, spiegando come infermiere venissero discretamente ogni giorno per assisterla. 🔗 Leggi su Cultweb.it

