Brigitte Bardot chi è sua sorella Mijanou

Brigitte Bardot, celebre attrice e simbolo del cinema francese, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, meno nota è sua sorella Mijanou Bardot, che ha vissuto lontano dai riflettori e ha mantenuto un profilo discreto. La loro relazione rappresenta un aspetto interessante della vita privata di Brigitte, offrendo uno sguardo più intimo sulla famiglia e sulle radici di questa iconica figura.

Tutti conoscevano Brigitte Bardot, l'icona che ha infiammato gli schermi di tutto il mondo, scomparsa lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni. Pochi però conoscono la storia di Marie-Jeanne Bardot, detta Mijanou, quattro anni più giovane della celebre sorella maggiore. Nonostante la presenza "ingombrante" della sorella abbia oscurato la sua carriera, Mijanou è riuscita a tracciare un proprio solco, fatto di cinema, eleganza discreta e, infine, una radicale scelta di normalità. Mijanou Bardot, una vita all'ombra della sorella. Mentre Brigitte Bardot diventava il simbolo globale della sensualità e della "rivoluzione dei costumi", nell'ombra (ma non troppo) cresceva una donna altrettanto affascinante, seppur con un'energia molto diversa: sua sorella minore, Mijanou, così chiamata amichevolmente in famiglia.

