Bove quale futuro per l’ex Roma e Fiorentina? Si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione Ultimissime

Da calcionews24.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bove, ex giocatore di Roma e Fiorentina, si trova al centro di diverse ipotesi per il suo futuro. Attualmente, si valutano tre possibili destinazioni, con l’obiettivo di capire quale strada intraprenderà nelle prossime settimane. In un mercato in evoluzione, le opportunità a costo zero continuano a rappresentare un elemento di interesse per le squadre alla ricerca di giovani talenti e risorse da valorizzare.

Bove, quale sarà il futuro dell’ex Roma e Fiorentina? Tre piste per la sua prossima destinazione. Tutti i dettagli Nel frenetico mercato di gennaio, le occasioni a “costo zero” rappresentano spesso le gemme più preziose per i direttori sportivi. In queste ore, un nome su tutti sta scaldando le trattative internazionali: Edoardo Bove. Il centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bove quale futuro per l8217ex roma e fiorentina si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione ultimissime

© Calcionews24.com - Bove, quale futuro per l’ex Roma e Fiorentina? Si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione. Ultimissime

Leggi anche: Vlahovic Juventus, speranze basse di rinnovo a meno che…Solo così potrebbe rimanere a Torino! E per la prossima destinazione si aprono due strade

Leggi anche: Endrick, il futuro è tracciato: l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

bove futuro l8217ex romaBove, il futuro riparte dalla Premier - Il calciatore, dopo il malore in campo di 13 mesi fa, punta l’Inghilterra ... msn.com

bove futuro l8217ex romaSky Sport - Roma, si tratta la risoluzione con Bove. Pista estera per il futuro? La situazione - Arriva un'importante novità su quello che può essere il futuro di Edoardo Bove. msn.com

bove futuro l8217ex romaBOVE GIOCA Edoardo Bove, l’incubo è finito: torna a giocare. Rescissione con la Roma e futuro all’estero - Rescissione con la Roma e futuro all’esteroLa normativa italiana blocca l’attività agonistica per chi porta un defibrillatore sottocutaneo. statoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.