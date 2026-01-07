Bove quale futuro per l’ex Roma e Fiorentina? Si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione Ultimissime
Bove, ex giocatore di Roma e Fiorentina, si trova al centro di diverse ipotesi per il suo futuro. Attualmente, si valutano tre possibili destinazioni, con l’obiettivo di capire quale strada intraprenderà nelle prossime settimane. In un mercato in evoluzione, le opportunità a costo zero continuano a rappresentare un elemento di interesse per le squadre alla ricerca di giovani talenti e risorse da valorizzare.
Nel frenetico mercato di gennaio, le occasioni a "costo zero" rappresentano spesso le gemme più preziose per i direttori sportivi. In queste ore, un nome su tutti sta scaldando le trattative internazionali: Edoardo Bove. Il centrocampista
