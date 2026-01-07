Bove quale futuro per l’ex Roma e Fiorentina? Si aprono queste tre piste per la sua prossima destinazione Ultimissime

Bove, ex giocatore di Roma e Fiorentina, si trova al centro di diverse ipotesi per il suo futuro. Attualmente, si valutano tre possibili destinazioni, con l’obiettivo di capire quale strada intraprenderà nelle prossime settimane. In un mercato in evoluzione, le opportunità a costo zero continuano a rappresentare un elemento di interesse per le squadre alla ricerca di giovani talenti e risorse da valorizzare.

BOVE GIOCA Edoardo Bove, l’incubo è finito: torna a giocare. Rescissione con la Roma e futuro all’estero - Rescissione con la Roma e futuro all’esteroLa normativa italiana blocca l’attività agonistica per chi porta un defibrillatore sottocutaneo. statoquotidiano.it

