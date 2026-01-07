Boschi scomparsi costi lievitati e opere incompiute | i cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina visti dall’alto

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono state definite

I giochi invernali di Milano-Cortina 2026 sono stati presentati come «le Olimpiadi della sostenibilità». Le immagini satellitari, però, raccontano una storia ben diversa. Il confronto aereo tra il “prima” e il “dopo” dei cantieri che mostra un consumo di suolo esteso e concentrato in alcune delle aree alpine più delicate. A documentarlo è Altreconomia, che con la consulenza di PlaceMarks ha analizzato i dati satellitari relativi alle principali opere olimpiche. Le immagini sono state pubblicate oggi in anteprima sul Fatto Quotidiano, che ha messo in fila tutti gli interventi più onerosi e i relativi impatti sull’ambiente. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

