Borse di studio ’Federico Valzania’ consegnate a 61 studenti meritevoli

Nell’Auditorium di Palazzo Nadiani si è tenuta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio “Federico Valzania”, assegnate a 61 studenti meritevoli. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per i giovani che si sono distinti per impegno e risultati scolastici. La premiazione sottolinea l’importanza del sostegno all’istruzione e del merito tra le nuove generazioni.

All'Auditorium di Palazzo Nadiani si è svolta la Cerimonia di consegna delle Borse di Studio "Federico Valzania". La borsa di studio è rivolta agli studenti di scuola media superiore residenti nei Comuni del Distretto Cesena Valle Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto). Viene assegnata sulla base di un bando pubblico a ragazzi che si sono distinti per i risultati scolastici (promozione con una media di voti, nell'anno scolastico 20242025, non inferiore a 7,510). Quest'anno le borse di studio consegnate sono state 61, del valore di Euro 400,00 ciascuna: 48 sono andate a studenti residenti nel Comune di Cesena; 8 sono andate a studenti residenti nel Comune di Mercato Saraceno; 4 sono andate a studenti residenti nel Comune di Sarsina; 1 è andata a uno studente residente nel Comune di Bagno di Romagna.

