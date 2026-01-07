Borri e Perticai lasciano il gruppo della Lega Agnelli | Grazie e buona fortuna

Carla Borri e Piero Perticai hanno annunciato le loro dimissioni dal gruppo della Lega. Agnelli ha espresso gratitudine per il loro impegno e dedizione durante il periodo di servizio. La decisione segna un cambiamento nel panorama politico locale, con future evoluzioni ancora da valutare. Restano in attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali dichiarazioni ufficiali.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.