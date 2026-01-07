Borri e Perticai lasciano il gruppo della Lega Agnelli | Grazie e buona fortuna
Carla Borri e Piero Perticai hanno annunciato le loro dimissioni dal gruppo della Lega. Agnelli ha espresso gratitudine per il loro impegno e dedizione durante il periodo di servizio. La decisione segna un cambiamento nel panorama politico locale, con future evoluzioni ancora da valutare. Restano in attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali dichiarazioni ufficiali.
“Prendo atto delle dimissioni di Carla Borri e Piero Perticai e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto con passione e dedizione. Auguro a entrambi le migliori fortune politiche e personali”.Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino e da pochi giorni commissario provinciale della Lega. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Leghisti col mal di pancia: Borri e Perticai mollano la barca (ma senza ribaltone)
Leggi anche: Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot elogiandosi: «Mi lega a lei una leggera somiglianza. Grazie BB per avermi portato fortuna»
Leghisti col mal di pancia: Borri e Perticai mollano la barca (ma senza ribaltone) x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.