Borgo di Naggio il gioello d' inverno immerso tra il lago di Como e il lago di Lugano
Borgo di Naggio, situato tra il lago di Como e il lago di Lugano, è una piccola frazione di Grandola ed Uniti con circa 363 abitanti. Immerso in una valle verde e tranquilla, rappresenta un esempio di tipico paesaggio lombardo, offrendo un’atmosfera autentica e suggestiva. La posizione strategica permette di scoprire un territorio ricco di storia e natura, ideale per chi cerca un angolo di pace lontano dai grandi flussi turistici.
Un borgo minuscolo, appena 363 abitanti, ma capace di raccontare una storia grande e affascinante. Naggio è una frazione del comune di Grandola ed Uniti, incastonata in una valle verdeggiante lungo la strada che dal lago di Como, all’altezza di Menaggio, conduce verso il lago di Lugano. Un luogo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
