Borghi | Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa Occhio a…
In vista del match tra Milan e Genoa di giovedì alle 20:45 a San Siro, Borghi ha commentato la possibile formazione dei liguri, esprimendo dubbi sulla titolarità di Fullkrug. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle scelte tattiche del Genoa e sulle eventuali novità in vista dell’incontro, che si preannuncia interessante per entrambe le squadre.
In vista di Milan-Genoa, match in programma giovedì alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, Borghi ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Borghi: Non credo che Fullkrug possa partire titolare. Occhio a Rabiot.
Borghi: "Non credo che Fullkrug possa partire titolare. Occhio a Rabiot" - Turno infrasettimanale per la Serie A Enilive che scende in campo per l'ultima giornata del girone di andata, la diciannovesima. milannews.it
