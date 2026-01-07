Borghi | Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa Occhio a…

In vista del match tra Milan e Genoa di giovedì alle 20:45 a San Siro, Borghi ha commentato la possibile formazione dei liguri, esprimendo dubbi sulla titolarità di Fullkrug. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle scelte tattiche del Genoa e sulle eventuali novità in vista dell’incontro, che si preannuncia interessante per entrambe le squadre.

Borghi: Non credo che Fullkrug possa partire titolare. Occhio a Rabiot.

