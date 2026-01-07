Bordonaro celebra U Pagghiaru | folla tradizione e il trionfo di Rosario Frigione

Bordonaro ha celebrato anche quest’anno “U Pagghiaru”, un evento tradizionale che riunisce comunità e memoria nel cuore del villaggio messinese. L’edizione 2026 ha visto una partecipazione numerosa, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza come momento di identità e radicamento culturale. Un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini di Bordonaro.

Anche quest’anno Bordonaro ha rinnovato uno dei suoi riti più identitari e partecipati. Una giornata di festa, memoria e appartenenza ha accompagnato l’edizione 2026 di “U Pagghiaru”, richiamando come sempre una grande presenza di pubblico nel cuore del villaggio messinese.La manifestazione ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bordonaro celebra “U Pagghiaru”: folla, tradizione e il trionfo di Rosario Frigione Leggi anche: Bordonaro accoglie “U Pagghiaru”: tra riti millenari, musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione Leggi anche: Bagno di folla per l’Antica Fiera del Ceppo: Lucignano celebra il Natale tra tradizione e comunità Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Domani a Bordonaro la tradizionale festa de “U Pagghiaru”; Bordonaro accoglie “U Pagghiaru”: tra riti millenari, musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione; Messina. Il 6 gennaio torna a Bordonaro la tradizionale festa de “U Pagghiaru”; Messina, Bordonaro si prepara all’evento: oggi torna “‘u Pagghiaru”. Domani a Bordonaro torna “U pagghiaru” - Domani, martedì 6 gennaio, il villaggio di Bordonaro accoglierà la comunità messinese per una delle celebrazioni più sentite e rappresentative del patrimonio culturale cittadino: la storica festa de “ ... messinaoggi.it

“U Pagghiaru” di Bordonaro a Messina: storia, simboli e tradizione del rito millenario del 6 gennaio - Tra le tante tradizioni popolari natalizie siciliane, “U Pagghiaru” di Bordonaro, a Messina, occupa un posto di rilievo per la sua forza simbolica, il suo fascino arcaico e il forte legame con il terr ... strettoweb.com

Domani la tradizionale festa de “U Pagghiaru”, un viaggio nella storia e nelle tradizioni popolari - Domani, martedì 6 gennaio, il villaggio di Bordonaro accoglierà la comunità messinese per una delle celebrazioni più sentite e rappresentative del patrimonio culturale cittadino: la storica festa de “ ... messinaoggi.it

Domani, martedì 6 gennaio, il villaggio di Bordonaro accoglierà la comunità messinese per una delle celebrazioni più sentite e rappresentative del patrimonio culturale cittadino: la storica festa de “U Pagghiaru”. L'evento, che si celebra ogni anno il giorno dell' - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.