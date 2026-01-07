Bonus per rimanere al lavoro rinunciando alla pensione | a chi spetta nel 2026

Il bonus per rimanere al lavoro rinunciando alla pensione nel 2026 è una misura prevista dalla legge di Bilancio 2026. Questa iniziativa mira a incentivare i lavoratori a prolungare l’attività professionale, offrendo benefici economici e fiscali. Di seguito, si approfondiscono i requisiti e le condizioni per accedere a questa agevolazione, utile per pianificare con chiarezza il proprio percorso lavorativo e pensionistico.

Il bonus per rimanere al lavoro nel 2026 rappresenta una delle misure cardine confermate dalla recente legge di Bilancio per incentivare il posticipo volontario del pensionamento. L'agevolazione offre la possibilità di trasformare i contributi previdenziali in reddito immediato. Tuttavia, gli esperti del settore sottolineano come la scelta richieda un'attenta valutazione sulla convenienza personale a ricevere l'importo «tutto e subito» e sulle prospettive di carriera a lungo termine. Ecco, quindi, chi può richiedere il bonus quest'anno rinviando la pensione, per quali ipotesi di trattamento previdenziale si può fare richiesta e come funziona l'esonero contributivo legato alla scelta di incrementare lo stipendio netto attuale.

