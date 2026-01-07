Bonus casa | nel 2026 si confermano le aliquote al 50% e al 36%

Per il 2026, le aliquote del Bonus Casa rimangono confermate al 50% per la prima abitazione e al 36% per le seconde case, come già stabilito per il 2025. Queste detrazioni consentono di recuperare parte delle spese sostenute per interventi di miglioramento e ristrutturazione degli immobili, rappresentando un’opportunità per i proprietari di pianificare interventi di manutenzione con benefici fiscali.

Come stabilito per il 2025, anche nel 2026 è stato confermato che per il Bonus Casa sarà prevista una detrazione del 50% per la prima casa e una del 36% per le seconde. Ad eccezioni di futuri cambiamenti, per il 2027 avverranno riduzioni sulle detrazioni. CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2025 – Per quanto riguarda alle agevolazioni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Bonus casa 2026, confermata la detrazione al 50%: a chi è rivolto Leggi anche: Bonus edilizi 2026: guida alle detrazioni 50% e 36% La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bonus Casa 2026: tutte le agevolazioni, tra conferme e stop; Bonus edilizi 2026: guida alle novità della legge di bilancio; Bonus casa, confermate anche nel 2026 le aliquote al 50% e al 36%. Cosa sapere; Bonus casa 2026: guida a ristrutturazioni, mobili e sismabonus. Bonus edilizi 2026: prorogate le agevolazioni per la casa, cosa cambia per infissi e ristrutturazioni - Bonus edilizi 2026: proroga di bonus casa, ecobonus e bonus infissi. guidafinestra.it Bonus casa, confermate anche nel 2026 le aliquote al 50% e al 36%. Cosa sapere - Salvo interventi correttivi futuri, dal 2027 scatterà un’ulteriore riduzione già messa in calendario: la detrazione scenderà al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde case. tg24.sky.it

Bonus ristrutturazioni 2026, come funziona e richiederlo per prima casa e altri immobili - Confermato per il 2026 il bonus ristrutturazioni: anche quest’anno è prevista la doppia aliquota per la prima casa e gli altri immobili ... quifinanza.it

Bonus casa a due vie 50-36% confermato anche per il 2026 ilsole24ore.com/art/bonus-casa… x.com

Guida completa ai bonus edilizi 2026 dopo l’approvazione della Legge di Bilancio Soggetti, interventi ammessi, spese detraibili e aliquote https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-edilizi-2026-bonus-casa-ecobonus-sismabonus-mobili-37111 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.