Bonus casa | nel 2026 si confermano le aliquote al 50% e al 36%

Per il 2026, le aliquote del Bonus Casa rimangono confermate al 50% per la prima abitazione e al 36% per le seconde case, come già stabilito per il 2025. Queste detrazioni consentono di recuperare parte delle spese sostenute per interventi di miglioramento e ristrutturazione degli immobili, rappresentando un’opportunità per i proprietari di pianificare interventi di manutenzione con benefici fiscali.

Come stabilito per il 2025, anche nel 2026 è stato confermato che per il Bonus Casa sarà prevista una detrazione del 50% per la prima casa e una del 36% per le seconde. Ad eccezioni di futuri cambiamenti, per il 2027 avverranno riduzioni sulle detrazioni. CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2025 – Per quanto riguarda alle agevolazioni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

