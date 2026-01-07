Bologna Roma Milano e Genova | i funerali delle vittime di Crans-Montana Un minuto di silenzio nelle scuole

A Bologna, Roma, Milano e Genova si sono svolti funerali e momenti di raccoglimento per le vittime della tragedia di Crans-Montana. Centinaia di persone, tra giovani, familiari e autorità, si sono unite per rendere omaggio ai tre ragazzi deceduti nella notte di Capodanno presso il locale svizzero Le Constellation. In molte scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio, simbolo di rispetto e solidarietà.

Centinaia di giovani, familiari e autorità si sono raccolti nelle chiese di Bologna e Roma per dare l'ultimo saluto a tre dei ragazzi che hanno perso la vita nella tragedia del locale svizzero Le Constellation a Crans-Montana, la notte di Capodanno. Bologna. A Bologna, nella Cattedrale metropolitana di San Pietro, la comunità si è riunita per il funerale del 16enne Giovanni Tamburi. Una folla di giovani, molti dei quali compagni di scuola del liceo Righi, ha circondato la famiglia del ragazzo. Lacrime e abbracci di consolazione nel giorno in cui il Comune ha indetto il lutto. Tra i presenti alla cerimonia, in prima fila, le autorità locali: il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il presidente della Regione Michele de Pascale, e le ministre Anna Maria Bernini e Lucia Borgonzoni, a testimoniare la vicinanza dell'intera città e del governo in questo momento di immenso dolore.

Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane a Milano, Bologna e Roma: minuto di silenzio nelle scuole - Mercoledì 7 gennaio a Milano, Roma, Bologna e Lugano i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-

